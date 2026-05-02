Portobelo celebra el Séptimo Festival de la Pollera Congo

A pesar de las lluvias registradas en la provincia, la asistencia no se detuvo.

Colón/Portobelo volvió a vestirse de tradición con la celebración del Séptimo Festival de la Pollera Congo, un evento que reunió a más de mil participantes en la costa caribeña de la provincia de Colón, en una jornada marcada por la cultura, la música y el color.

A pesar de las lluvias registradas en la provincia, la asistencia no se detuvo. Niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar de presentaciones de agrupaciones congo y lucir vestimentas tradicionales que evocan la herencia afrodescendiente de la región.

Para garantizar la seguridad del evento, la Policía Nacional desplegó más de 100 agentes en coordinación con otras entidades. Hermógenes Argüelles, subcomisionado de la zona policial de Colón, explicó el operativo. “Se han desplazado más de 100 agentes, entre miembros de la Autoridad del Tránsito, Turismo y de la Policía”, indicó, al tiempo que señaló que no se habían reportado incidentes y que la actividad transcurría con normalidad.

El festival también atrajo la atención de visitantes, incluidos extranjeros que aprovecharon la ocasión para conocer de cerca esta expresión cultural. Yohana Rivas destacó el valor del evento. “Veo muchos extranjeros disfrutando y tomando muchas fotos para llevarse buenos recuerdos con estos vestidos coloridos, por eso es el festival, para lucir lo que es la pollera congo, los colores congo, los retazos”, expresó.

Desde el ámbito institucional, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, participó en la actividad y resaltó el significado de la celebración. “Aquí estamos celebrando con Portobelo su fiesta de la pollera congo, en nombre del gobierno nacional es un honor compartir las riquezas culturales de nuestros pueblos (…) Esto es Panamá, esto es Portobelo”, manifestó.

Las actividades continuaron durante la noche con presentaciones en las tarimas principales, en un ambiente que combina tradición, identidad y participación comunitaria.

Con información de Néstor Delgado.