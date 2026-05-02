La Chorrera afina detalles para celebrar a San Francisco de Paula

La Chorrera, Panamá Oeste/La Chorrera se prepara para celebrar a su santo patrono, San Francisco de Paula, con una agenda religiosa y cultural que reúne a la comunidad en torno a la fe y la tradición.

A pocas horas del inicio de la festividad, grupos de devotos trabajan en los últimos detalles del anda del santo y en la ornamentación del templo. Entre flores, mantos y estructuras, el ambiente refleja el esfuerzo colectivo por mantener viva una celebración que cada año convoca a fieles del distrito.

Este domingo culminan las novenas y se da paso a la vigilia, una jornada que incluye serenatas y expresiones folclóricas en honor al patrono, antesala del momento central de la celebración.

Mario Moreno, encargado de los preparativos, explicó la dinámica previa. “Se están preparando dos días antes, porque mañana es un preámbulo de las fiestas y que el santo patrono ya esté vestido y engalanando el templo, para después de la última novena salir al atrio de la parroquia, donde se le va a rendir homenaje con diferentes expresiones folclóricas y así llegar hasta la medianoche para escuchar las campanadas del 4 de mayo”, indicó.

Para este año, la decoración del anda incorpora tonos azules combinados con dorado y chocolate, junto a flores amarillas, blancas y naranjas, una propuesta que, según los organizadores, resalta el carácter luminoso y representativo del santo.

El inicio formal de la festividad se marcará a la medianoche del 4 de mayo con el repique de las campanas del templo, una tradición que ha acompañado a generaciones en el distrito. Dos de estas campanas, con más de 100 y 99 años de antigüedad, han servido durante décadas para anunciar momentos importantes a la comunidad.

Luis Cruz explicó el significado de este acto. “Las campanas siempre han anunciado algo, y en San Francisco de Paula se tocan en ocasiones especiales como la fiesta del patrono”, señaló.

El sonido también tiene un valor simbólico. “El sonido de las campanas es totalmente diferente. Por ejemplo, para los funerales no es el mismo que el de la fiesta de San Francisco, que es más alegre y menos luctuosa”, agregó, al destacar que están hechas de cobre, lo que les da un tono particular.

La programación del 4 de mayo incluye una eucaristía en la mañana con autoridades y una segunda celebración en horas de la tarde. Al caer la noche, la procesión recorrerá calles internas de La Chorrera y parte de la avenida de Las Américas, cerrando una jornada marcada por la devoción y el arraigo cultural.

Con información de Yiniva Caballero.