Miles de visitantes acuden a la Feria Internacional de Azuero en su último fin de semana

Alrededor de 40 mil personas acudieron al evento en la jornada del viernes 1 de mayo.

Provincia de Los Santos./La Feria Internacional de Azuero continúa desarrollándose este sábado con la asistencia de miles de visitantes, pese a las lluvias registradas durante las horas de la mañana en la región. Se espera que para la tarde aumente el número de personas que acuden al evento, que culmina este domingo 3 de mayo.

De acuerdo con cifras preliminares, cerca de 40 mil personas participaron el viernes 1 de mayo en esta actividad, que en su versión número 62 reúne a expositores, productores y público en general.

Entre las actividades destacadas, ayer se realizó la tradicional cabalgata, que contó con la participación del gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo como abanderado. Además, se dio inicio a la ExpoCebú 2026 en los terrenos de la feria.

Durante este fin de semana continúan las actividades programadas, entre ellas festivales bailables, exhibiciones y concursos, incluyendo el concurso canino.

La feria se mantiene como un espacio que reúne diversas expresiones culturales y comerciales, atrayendo a visitantes de distintas regiones del país.

Con información de Eduardo Javier Vega.