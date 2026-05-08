Productores de Panamá Oeste reciben capacitación técnica para mejorar cultivos y ganado

Las acciones se desarrollaron en sectores como Cirí de Los Sotos y Barrio Unido, donde técnicos del MIDA brindaron acompañamiento a productores dedicados a la ganadería y al cultivo de productos agrícolas.

Panamá Oeste/Con diagnósticos reproductivos en ganado bovino, capacitaciones agrícolas y orientación sanitaria, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene jornadas de asistencia técnica en distintas comunidades de Panamá Oeste, con el objetivo de fortalecer la productividad de pequeños productores y modernizar las prácticas agropecuarias en la región.

Las acciones se desarrollaron en sectores como Cirí de Los Sotos y Barrio Unido, donde técnicos del MIDA brindaron acompañamiento a productores dedicados a la ganadería y al cultivo de productos agrícolas.

En Cirí de Los Sotos, especialistas pecuarios de la Agencia de Nueva Arenosa y de la Coordinación de Ganadería realizaron diagnósticos reproductivos a 35 vientres bovinos como parte del Programa de Inseminación Artificial.

Durante la jornada utilizaron técnicas de palpación rectal y ultrasonido para evaluar el estado reproductivo de los animales y orientar a los productores sobre el manejo eficiente de sus hatos.

“Esta intervención forma parte del Programa de Inseminación Artificial y busca optimizar el manejo de los hatos y asegurar la eficiencia en la reproducción del ganado”, informó la entidad.

El trabajo institucional también llegó hasta la comunidad de Barrio Unido, en la zona limítrofe con la provincia de Coclé, donde 17 productores participaron en una capacitación enfocada en la modernización agrícola y sanitaria.

Durante el encuentro, los técnicos abordaron temas relacionados con la incorporación de nuevas tecnologías para el cultivo de culantro, además de explicar los lineamientos establecidos en el resuelto 042.

La capacitación incluyó orientación sobre el calendario de manejo zoosanitario y técnicas para la selección adecuada del grano de café, con miras a elevar la calidad de la producción local.

“Se brindó orientación detallada sobre el calendario de manejo zoosanitario y las técnicas precisas para la selección del grano de café”, destacó el MIDA.

Los productores que participaron en las jornadas expresaron su agradecimiento por el acompañamiento técnico recibido y por las herramientas brindadas para mejorar la producción en sus fincas.