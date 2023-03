Realizan operativos en terminales de transporte de Changuinola

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección de Operaciones de Tránsito, llevó a cabo este viernes, operativos simultáneos en la terminal de transporte público del distrito de Changuinola en la provincia de Bocas del Toro con el objetivo de verificar que los transportistas de las diferentes prestatarias cumplan con los documentos legales y equipos de seguridad en los buses que ofrecen el servicio.

Luis González, director regional de la ATTT, informó que estos operativos buscan imprimir un mayor control en temas de seguridad para el sector transporte, toda vez que los usuarios son los primeros afectados en caso de accidentes.

Durante el operativo se verificaron el estado de las llantas, luces alógenas, papel ahumado, vigencia de las pólizas de seguro, placas vigentes, documentación en regla, equipo de seguridad como extintores, entre otros.

Pese a que no hubo muchas anomalías, González indicó que se encontraron algunos vehículos con luces no adecuadas para el transporte público. No obstante, estarán pendientes para la próxima semana verificar que los vehículos porten placas vigentes.