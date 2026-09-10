Representantes de Colón se reúnen con el Ministerio de la Presidencia y Zona Libre para gestionar fondos para obras

El ministro de la Presidencia y la gerencia de la Zona Libre de Colón analizan la reglamentación de la Ley 404 ante las dudas sobre la distribución de recursos a las juntas comunales.

Colón/Representantes de corregimientos de Colón sostuvieron una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, con el objetivo de gestionar recursos financieros destinados a ejecutar obras en sus comunidades.

Durante el encuentro, los representantes de corregimiento manifestaron que los fondos asignados a las juntas comunales no están llegando como en administraciones anteriores, periodo en el que se destinaban presupuestos específicos para estas instancias locales.

Al respecto, la administración de la Zona Libre de Colón aclaró cuál es la vía legal actual para la transferencia de estos montos.

"La Ley da recursos a los municipios. Los municipios de Colón tienen que darle a su vez a sus representantes lo que les corresponde. Nosotros le damos es a los municipios. Por ley, el presupuesto de Zona Libre de Colón solamente se presupuesta a los municipios", explicó Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, indicó que elevará las inquietudes presentadas ante el presidente de la República y que se evaluarán los mecanismos legales vigentes.

"Es un tema que me llevo para analizarlo respecto a la Ley 404, en ocasión de que se está interpretando que esos recursos se les dan a los municipios por mandato de la propia ley. Pero ellos tienen otra interpretación. Le pedí a la gerente Luisa Napolitano que hiciera las consultas a la Procuraduría de la Administración y que discutamos la reglamentación posible de la ley", afirmó el ministro Orillac.

Ante esta situación, desde el ámbito municipal se analizan alternativas para no frenar la inversión en los corregimientos. Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal de Colón, planteó la posibilidad de ajustar las partidas a nivel distrital.

"Se mantiene el mismo presupuesto. Esa es otra opción que se podría dar en el caso de que, ya que no le quieren dar a las juntas comunales porque hay algún tipo de ilegalidad, este recurso se aumente y el alcalde pueda hacer el traslado", sostuvo Lima.

Con información de Néstor Delgado.