Reservistas anuncian movilización nacional hacia la Asamblea y reclaman $70 millones

El grupo también anunció una movilización desde distintas provincias hacia la Asamblea Nacional para reunirse con las autoridades y buscar una respuesta definitiva a sus reclamos.

Chiriquí/Un grupo de reservistas de la Fuerza Pública continuó este viernes, en la provincia de Chiriquí, con sus acciones de protesta para exigir el pago de recursos que, según sus integrantes, les adeuda el Estado.

Los manifestantes solicitan la aprobación de un presupuesto cercano a los $70 millones para cubrir los pagos pendientes. Aunque reconocieron que parte de los recursos ha sido desembolsada mediante gestiones con el Ministerio de Seguridad, pidieron agilizar el proceso.

“Queremos llegar a un punto para poder finiquitar todo esto, porque realmente ya es agotador, que de ambas partes nos las hemos pasado todos, dos años de reuniones en reuniones, y no hemos culminado satisfactoriamente con todo esto”, expresó uno de los reservistas.

El grupo también anunció una movilización desde distintas provincias hacia la Asamblea Nacional para reunirse con las autoridades y buscar una respuesta definitiva a sus reclamos.

“Los ministerios correspondientes para que nos atiendan el día 3 de septiembre. El día 3 de septiembre vamos a viajar de todas las provincias hacia la Asamblea para realizar esta reunión”, señaló.

Los reservistas advirtieron que mantendrán las medidas de presión mientras no se concrete el pago total de los recursos que reclaman.

Con información de Demetrio Ábrego.