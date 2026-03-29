Sabores y emprendimiento marcan la Dominguera Fest en Colón

Colón/Más de 100 emprendedores gastronómicos, culturales y artesanales participaron en la Dominguera Fest en Colón, una actividad que reunió a residentes y visitantes en torno a los sabores, tradiciones y expresiones propias de la costa caribeña.

Durante la jornada, los asistentes degustaron una amplia variedad de platillos típicos, entre ellos pulpo a la caribeña, mangú, pollo en salsa boom, saus, torrejitas de bacalao, arroz con coco, pescado, mondongo a la culona y arroz con zapallo y coco, reflejando la riqueza culinaria de la provincia.

Para quienes forman parte de estos espacios, el evento representa una oportunidad para dar a conocer sus productos y generar ingresos. Una de las emprendedoras, Xiomara Vidal, compartió su experiencia: “estamos en el emprendimiento brindando pastelito de carne, de bacalao, donas”.

La actividad también resalta el valor de la comida como elemento cultural. Según explicó una de las participantes, la Dominguera significa “comerte una comida autóctona de la provincia”, una práctica que conecta a la comunidad con sus raíces.

El ambiente estuvo marcado por la convivencia familiar y el orgullo por lo local, en un espacio donde la gastronomía, la cultura y el emprendimiento se combinaron para dinamizar la economía de pequeños productores.

Tanto visitantes como emprendedores coincidieron en la necesidad de que este tipo de iniciativas se mantengan en el tiempo. Señalan que estos eventos no solo proyectan una imagen positiva de Colón, sino que también representan una fuente directa de sustento para muchas familias.

La Dominguera Fest se consolida así como una vitrina para el talento local y un punto de encuentro donde la identidad colonense se expresa a través de sus sabores y tradiciones.

Con información de Néstor Delgado.