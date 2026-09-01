Sinaproc rescata a seis personas aisladas por la crecida de una quebrada en Chiriquí

Ante las condiciones del tiempo, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.

Chiriquí/Agentes especializadas en búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extrajeron de forma segura a seis integrantes de una familia que quedaron aislados debido a la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, distrito de Divalá, provincia de Chiriquí.

Puede leer: Clima en Panamá: lluvias, aguaceros y tormentas se esperan este martes

Entre las personas rescatadas se encontraban cuatro adultos y dos menores de edad. Según el reporte, la operación culminó sin incidentes.

Ante las condiciones del tiempo, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.

Hace tres días el Sinaproc publicó un aviso de prevención por fuertes lluvias y tormentas significativas; también ha recordado que estamos en la temporada lluviosa del país.