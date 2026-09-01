Clima en Panamá: lluvias, aguaceros y tormentas se esperan este martes

Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico; entre 28 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 20 °C y 26 °C en la cordillera Central.

Panamá/Para este martes 1 de septiembre se pronostican aguaceros con tormentas y posibles ráfagas en varias regiones del país, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Las provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y el oriente del país podrían registrar los episodios de mayor intensidad.

Durante la tarde de este martes se esperan lluvias y aguaceros en varios puntos del país, con episodios fuertes y posibles ráfagas en zonas puntuales de provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y el oriente.

En horas de la mañana se prevén aguaceros aislados hacia el golfo de Panamá, el golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, específicamente en el área de isla Coiba. En el Caribe podrían registrarse lluvias esporádicas.

Para la noche, las lluvias continuarán en el occidente del país, aunque disminuirán paulatinamente. En el resto del territorio nacional no se anticipan precipitaciones de importancia.

Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico; entre 28 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 20 °C y 26 °C en la cordillera Central.

En ambos litorales se esperan olas de entre 0.80 y 1.20 metros. Los índices máximos de radiación ultravioleta oscilarán entre moderados y muy altos, con valores de 6 a 8.