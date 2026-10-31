Entregan 91 urnas a familiares tras colapso de estructuras en cementerios de Soná e Hicaco

Personal del Ministerio de Salud realizó labores de exhumación y cremación en los cementerios de Soná e Hicaco, afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Provincia de Veraguas./El Ministerio de Salud (Minsa) entregó 91 urnas a familiares de fallecidos cuyos restos quedaron expuestos tras el colapso de estructuras en los cementerios de Soná cabecera e Hicaco, en la provincia de Veraguas, a consecuencia del sismo del pasado 9 de octubre.

Tras culminar las labores de exhumación y cremación, las autoridades iniciarán un proceso de limpieza profunda y sanitización de ambos cementerios, con el objetivo de permitir que los familiares puedan acudir a rendir tributo a sus seres queridos este 2 de noviembre.

Janet Ball, jefa nacional de Compras del Minsa, explicó que también se contempla una reconstrucción para reubicar los restos.

“Ya se cumplió con la fase de exhumación e incineración. Ahora van a iniciar el proceso de construcción de las bóvedas y un área de criptas para que los familiares puedan recolocar los restos”, indicó Ball.

Para los familiares, la entrega de las urnas representa el cierre de una etapa dolorosa tras la exposición de los restos de sus seres queridos.

“Tenemos una amalgama de sentimientos, algo de impotencia, algo de tristeza, pero ahora con tranquilidad. Nadie está preparado para este imprevisto, pero al final se pudo dar sepultura a nuestros familiares”, dijo uno de los parientes.

Con información Ney Castillo.