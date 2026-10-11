Temblor en Panamá: Cinco partos en medio de emergencia en el hospital Cecilio Castillero; barbería móvil ayudó a alojar a recién nacidos

El Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, mantiene la atención de embarazadas y recién nacidos en áreas provisionales mientras las autoridades evalúan si sus instalaciones reúnen las condiciones para volver a operar con normalidad. Un contenedor acondicionado y climatizado se utiliza para atender a los neonatos, y hasta el momento de la entrevista se habían registrado cinco partos exitosos.

Chitré, Herrera/El Hospital Dr. Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, mantiene la atención de embarazadas y recién nacidos en espacios provisionales mientras continúan las evaluaciones de su infraestructura tras el sismo.

Durante un recorrido por el centro hospitalario, TVN Noticias observó que parte de la atención se desarrolla en el área de estacionamientos, debido a que aún no se ha autorizado la habilitación del edificio principal.

Como parte de las medidas adoptadas, un contenedor ubicado a un costado del hospital se utiliza para atender a los recién nacidos. El director regional de Salud, Hilario Correa, explicó que el espacio fue facilitado con apoyo de la ciudadanía y de la empresa privada (barbería móvil), y evaluado por los departamentos de Neonatología y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Correa señaló que una de las principales preocupaciones era garantizar una climatización adecuada para los neonatos, especialmente ante las altas temperaturas registradas en la zona. Según indicó, el contenedor cuenta con las condiciones necesarias para mantener la atención especializada durante la emergencia.

El personal médico había atendido cinco partos hasta el momento de la entrevista, todos con resultados exitosos, de acuerdo con el director regional de Salud. Correa informó que los recién nacidos se encontraban estables, incluidos dos bebés prematuros. Añadió que el jefe de docencia y el personal del servicio de Ginecoobstetricia han apoyado las labores de atención.

Autoridades también explicaron que el hospital continúa atendiendo las patologías habituales de ginecología y obstetricia. Para ello, se realiza una clasificación inicial o triaje de las pacientes, con el fin de determinar la prioridad de cada caso.

Los partos se atienden en una carpa habilitada para ese propósito, mientras que las pacientes que requieren cesáreas de urgencia son trasladadas al quirófano. Posteriormente, la recuperación se realiza en una carpa destinada a ese proceso.

Sobre la posibilidad de volver a utilizar el edificio hospitalario, Correa indicó que las instalaciones ya fueron evaluadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras entidades, pero que las revisiones continúan. El funcionario señaló que no se habilitará el inmueble hasta tener certeza de que reúne las condiciones necesarias para recibir a los pacientes.

Con información de Eduardo Javier Vega