Estudiantes de La Mesa de Veraguas desarrollan un huerto escolar con fondo agropecuario

Se ha instalado un sistema de riego que ha permitido el inicio de la producción de sandía, maíz y plátano.

Provincia de Veraguas./Estudiantes de la Escuela Primaria José Muñoz, ubicada en La Mesa de Veraguas, vivieron la experiencia de sembrar, dar seguimiento a la plantación y, posteriormente, cosechar en un huerto escolar.

El maestro de agricultura, Didacio Aguilar Álvarez, indicó que con esta iniciativa se busca "motivar y entusiasmar a los estudiantes a producir, así como fomentar el buen uso de los recursos naturales, el suelo y el agua". Añadió que durante el proceso, se les explica la importancia del recurso hídrico, especialmente en un contexto donde el agua es cada vez más escasa y contaminada.

Para el docente, este proyecto agropecuario escolar va más allá de sembrar y cosechar, ya que representa la ilusión y la emoción de ver el fruto del trabajo realizado por los estudiantes desde la siembra.

La escuela José Muñoz de La Mesa es el primer centro educativo de nivel primario en la provincia de Veraguas en implementar el fondo agropecuario, lo que ha permitido la instalación de un sistema de riego y el inicio de la producción de sandía, maíz y plátano.

Con información de Ney Castillo