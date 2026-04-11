Veraguas: Potabilizadoras de Santiago y San Francisco operan a baja capacidad por lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene realizando monitoreo ante las crecidas de los ríos.

Provincia de Veraguas./Las potabilizadoras de San Francisco y Santiago, en la provincia de Veraguas, operan a baja capacidad. Esta situación se debe a labores de limpieza en los canales de entrada de agua, tras las lluvias registradas en la cordillera central.

En este contexto, se han reportado crecidas en los ríos Santa María y Guázaro, cuyos desbordamientos han afectado a residentes de las comunidades cercanas, así como también ha provocado la disminución en la producción de agua potable como medida preventiva en las plantas potabilizadoras.

El director regional del Idaan en Veraguas, Aldo Vásquez, explicó que “la planta de San Francisco la hemos podido estabilizar a un 80% de su producción y la de Santiago la hemos estabilizado a un 60%. Paulatinamente, mientras vayamos haciendo las limpiezas respectivas de los canales de entrada de las tomas, vamos a ir recuperando la producción de ambas plantas al 100%”.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil indicó que se mantiene atento ante la situación que se registra en la comarca Ngäbe Buglé y en el sector de Santa Catalina.

Con información de Ney Castillo.