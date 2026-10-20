Coclé/Tras el potente sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre y que ha acumulado más de 900 réplicas, la angustia y el temor persisten en miles de hogares. Con el objetivo de acompañar y sostener a quienes han vivido momentos de extrema incertidumbre, un equipo de psicólogas de la Policía Nacional recorre la provincia de Coclé en una misión profundamente humana: escuchar, reconfortar y brindar contención emocional a las familias en albergues y comunidades afectadas.