Psicólogas policiales brindan atención emocional a familias en albergues de Coclé

Psicologas de la Policía Nacional en la provincia de Coclé. / Nathali Reyes
Nathali Reyes - Periodista
20 de octubre 2026 - 07:07

Coclé/Tras el potente sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre y que ha acumulado más de 900 réplicas, la angustia y el temor persisten en miles de hogares. Con el objetivo de acompañar y sostener a quienes han vivido momentos de extrema incertidumbre, un equipo de psicólogas de la Policía Nacional recorre la provincia de Coclé en una misión profundamente humana: escuchar, reconfortar y brindar contención emocional a las familias en albergues y comunidades afectadas.

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