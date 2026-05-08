Proyecto binacional fortalecerá resiliencia climática en comunidades costeras de Panamá y Cuba

La iniciativa tendrá una duración aproximada de cinco años y beneficiará a 32,892 personas en la provincia de Colón, específicamente en los distritos de Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel. Además, marcará el regreso de operaciones del FIDA en Panamá después de una década, tras su última intervención en 2015.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las comunidades rurales costeras de nueve territorios del Caribe de Panamá y Cuba fortalecerán su capacidad para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la producción de alimentos mediante un nuevo proyecto binacional enfocado en prácticas agropecuarias y pesqueras sostenibles.

La iniciativa, denominada “Fortalecimiento de la Capacidad Adaptativa de las Comunidades Costeras de Cuba y Panamá al Cambio Climático mediante el Intercambio Binacional de Buenas Prácticas para la Gestión del Clima y la Seguridad Alimentaria Local”, fue formalizada a través de acuerdos firmados entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Fundación Natura y la Fundación Iris, responsables de la ejecución del proyecto en Panamá y Cuba, respectivamente.

En Panamá esta propuesta es impulsada por el Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Carlos Navarro.

El programa contempla una inversión de 14 millones de dólares financiados por el Fondo de Adaptación y surge como respuesta a los crecientes riesgos que enfrentan las zonas costeras del Caribe, entre ellos eventos climáticos extremos, erosión, aumento del nivel del mar y afectaciones en los sistemas productivos.

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Rudy Montero Mata, destacó que la cooperación entre ambos países permitirá fortalecer el intercambio técnico y compartir experiencias relacionadas con la adaptación climática, la producción sostenible, el manejo de recursos naturales y la seguridad alimentaria en territorios vulnerables.

Por su parte, Oliver Page explicó que “el proyecto trabajará con productores vulnerables de pequeña escala que dependen de la agricultura y la pesca para generar ingresos. A medida que fortalezcan sus capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático, también se verá reforzada su capacidad de producir alimentos”.

La iniciativa tendrá una duración aproximada de cinco años y beneficiará a 32,892 personas en la provincia de Colón, específicamente en los distritos de Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel. Además, marcará el regreso de operaciones del FIDA en Panamá después de una década, tras su última intervención en 2015.

En Cuba, el proyecto se implementará en los municipios de Baracoa, Batabanó, Consolación del Sur, La Sierpe y San Cristóbal, donde se prevé beneficiar a 41,350 personas.

El programa

El programa estará dividido en tres componentes principales. El primero se enfocará en la planificación de adaptación y cooperación regional, mediante metodologías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), elaboración de planes participativos de adaptación y gestión de riesgos, así como el intercambio técnico entre ambos países.

El segundo componente estará orientado a la adaptación basada en ecosistemas, incluyendo la restauración y manejo sostenible de ecosistemas costeros y manglares, con el propósito de reducir la vulnerabilidad ante inundaciones, erosión costera y aumento del nivel del mar.

La tercera línea de acción impulsará cadenas de valor resilientes y medios de vida sostenibles a través del apoyo a cooperativas agrícolas y pesqueras, el desarrollo de escuelas de campo y la adopción de nuevas tecnologías.

Como parte de los resultados previstos, el proyecto aspira a implementar prácticas climáticamente inteligentes en 219 hectáreas productivas entre Panamá y Cuba, incorporando además un enfoque de género y, en el caso panameño, acciones de inclusión dirigidas a población indígena.