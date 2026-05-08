‘¡Aquí no hay botellas!’: Bancada Vamos responde al contralor Flores por declaración sobre asistencia de funcionarios

La coalición calificó las declaraciones del contralor como “ofensivas, infundadas” y aseguró que reflejan un desconocimiento de la normativa de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá/La Bancada Independiente Vamos rechazó las declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, quien informó que funcionarios vinculados a diputados de la coalición continúan bajo investigación por presuntas irregularidades en controles de asistencia dentro de la Asamblea Nacional.

En un comunicado divulgado este viernes, la coalición calificó las declaraciones como “ofensivas e infundadas” y aseguró que todos los funcionarios adscritos a sus despachos cumplen con sus obligaciones laborales “a cabalidad”.

La bancada explicó que la asistencia de sus colaboradores es certificada por los diputados mediante listas entregadas a los departamentos correspondientes, conforme al Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional.

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“Lo que hacen los despachos es legal”, sostuvo Vamos en el documento, en el que además citan artículos que, según indican, permiten a cada unidad llevar sus propios registros de control.

La coalición también cuestionó el alcance de las auditorías realizadas por la Contraloría, asegurando que solo se revisaron ocho despachos y que, pese a ello, se calificó de “botellas” a 43 funcionarios.

“Eso es una generalización irresponsable”, señala el comunicado.

Asimismo, Vamos aseguró que la Asamblea Nacional certificó que ninguno de los funcionarios mencionados solicitó licencia sin sueldo y que no existe ningún proceso administrativo formal en su contra.

Finalmente, la bancada sostuvo que no permitirá que la Contraloría sea utilizada “para intimidar a funcionarios públicos sin fundamento”.