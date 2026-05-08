Flores sugiere que funcionarios contratados por diputados de Vamos firmaban asistencia de todo el mes en un día

Según Flores, las irregularidades fueron detectadas precisamente entre funcionarios nombrados por diputados jóvenes de la bancada Vamos, quienes anteriormente habían criticado este tipo de prácticas dentro del Legislativo.

El contralor general de la República, Anel Flores, aseguró este viernes que los funcionarios de la Asamblea Nacional vinculados a diputados de la coalición Vamos continúan bajo investigación, luego de que la Contraloría detectara presuntas irregularidades en los controles de asistencia y cumplimiento laboral.

Flores explicó que la investigación surgió tras una circular emitida el año pasado, mediante la cual se ordenó que todos los funcionarios legislativos debían registrar su asistencia de forma digital en los relojes de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, durante inspecciones realizadas por la Contraloría, se detectó el uso de las llamadas “planchas”, hojas de papel donde algunos funcionarios firmaban de una sola vez los 26 días laborales del mes.

Eso es lo que vulgarmente se llama botellas”, afirmó el contralor.

Según Flores, las irregularidades fueron detectadas precisamente entre funcionarios nombrados por diputados jóvenes de la bancada Vamos, quienes anteriormente habían criticado este tipo de prácticas dentro del Legislativo.

El contralor rechazó además las versiones que señalaban que los funcionarios habían sido enviados simplemente a licencia sin sueldo.

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“La nomenclatura correcta es licencia sin sueldo por investigación”, aclaró.

Flores sostuvo que la Contraloría sospecha que algunos funcionarios no cumplían con sus jornadas laborales, lo que podría configurar peculado de uso.

“Si estás nombrado en la Asamblea, no puedes estar en un juzgado o en la Corte Suprema litigando en horario laboral”, manifestó.

El funcionario indicó que algunas de las personas investigadas fueron vistas ejerciendo como abogados durante horas de trabajo, mientras aparecían simultáneamente como presentes en la Asamblea Nacional.

Además, advirtió que la investigación también contempla posibles repercusiones legales relacionadas con falsedad en registros de asistencia.

El contralor defendió las medidas adoptadas y afirmó que ningún funcionario público está por encima de la ley.

“El panameño que se levanta a las 3 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo tiene que marcar. ¿Por qué ellos no?”, cuestionó.

Flores confirmó que los pagos de los funcionarios investigados continúan retenidos mientras avanzan las investigaciones y se determinan posibles responsabilidades administrativas o penales.

No vamos a seguir pagando ocho millones de dólares mensuales en planillas en la Asamblea, donde hay gente que se cree por encima de la ley”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, el contralor también aseguró que mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito y manejo de fondos públicos, incluyendo auditorías a contratos de concesión y empresas donde el Estado mantiene participación.

Información de Nataly Reyes