Jornada médica apoyada por Estados Unidos busca reducir mora quirúrgica en Azuero

La actividad se desarrolla en conjunto con personal médico del Hospital Doctor Gustavo Nelson Collado, en Chitré, y se mantendrá hasta el próximo 22 de mayo.

La falta de especialistas y el aumento de pacientes en espera mantienen saturados los servicios de endoscopía y colonoscopía en Azuero. Ante esta situación, una brigada médica del Comando Sur de Estados Unidos inició en Chitré una jornada extraordinaria para ayudar a reducir la mora quirúrgica que afecta a residentes de Herrera y Los Santos.

La actividad se desarrolla en conjunto con personal médico del Hospital Doctor Gustavo Nelson Collado, en Chitré, y se mantendrá hasta el próximo 22 de mayo.

Autoridades de salud explicaron que la alta demanda de procedimientos gastrointestinales supera ampliamente la capacidad actual del sistema sanitario en la región.

“Nosotros recibimos aproximadamente entre 25 y 35 solicitudes de estudios endoscópicos por día y tenemos una capacidad de apenas 55 a 60 procedimientos por mes”, indicó el gastroenterólogo Walter Bernal, señalando que esto dificulta responder oportunamente a las necesidades de la población.

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La jornada busca beneficiar especialmente a pacientes de Herrera y Los Santos que permanecen en lista de espera para estos estudios médicos especializados.

Médicos participantes indicaron que uno de los principales problemas que enfrenta la región es la escasez de especialistas, ya que actualmente solo hay dos gastroenterólogos para atender ambas provincias.

A través de este convenio con la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, busca reducir esa mora en la región de Azuero.

Las autoridades destacaron que este tipo de cooperación internacional podría servir como modelo para replicar jornadas similares en otras regiones del país con alta demanda de atención especializada.

Información de Eduardo Javier Vega