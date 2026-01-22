'Proyecto del Este' en Pacora apuesta por una ciudad planificada previo a construir viviendas

Según el ministro, el proyecto abarcará unas 300 hectáreas, con una inversión estimada en 11 mil millones de dólares, destinada principalmente a garantizar que el área cuente previamente con carreteras, centros de salud, escuelas, sistemas de tratamiento de aguas servidas, transporte y fuentes de empleo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El denominado "Proyecto del Este", que se desarrollará en el sector de Pacora, plantea un modelo urbanístico distinto a los esquemas tradicionales de vivienda en el país.

Así lo explicó este jueves 22 de enero el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, al detallar que la iniciativa prioriza la construcción de infraestructura completa antes del desarrollo habitacional.

Según el ministro, el proyecto abarcará unas 300 hectáreas, con una inversión estimada en 11 mil millones de dólares, destinada principalmente a garantizar que el área cuente previamente con carreteras, centros de salud, escuelas, sistemas de tratamiento de aguas servidas, transporte y fuentes de empleo. La propuesta busca consolidar en Pacora el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”.

Jované indicó que actualmente se desarrollan los estudios financieros y de factibilidad, los cuales permitirán determinar la viabilidad económica del proyecto y coordinar su ejecución con entidades bancarias, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

Uno de los pilares del plan será la asociación público-privada, combinada con financiamiento estatal mediante la ley de interés preferencial, que entra en vigencia este año. Este mecanismo busca facilitar el acceso a viviendas para miles de familias.

El ministro también subrayó que el proyecto apunta a reducir el déficit habitacional a nivel nacional, que actualmente supera las 140 mil viviendas en términos cuantitativos. No obstante, advirtió que el déficit cualitativo (viviendas que no reúnen condiciones adecuadas) supera las 350 mil unidades en todo el país.

Con información de Yenny Caballero