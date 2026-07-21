Proyecto del nuevo intercambiador en Costa del Este alcanza un 51% de avance

La infraestructura contempla nuevos accesos y conexiones que facilitarán la circulación de los conductores entre Costa del Este, el Corredor Sur y otros puntos de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que el proyecto de construcción del nuevo intercambiador entre Costa del Este y el Corredor Sur registra un 51% de avance, como parte de las obras que buscan mejorar la movilidad vehicular hacia este sector y el centro de la ciudad de Panamá.

La infraestructura contempla nuevos accesos y conexiones que facilitarán la circulación de los conductores entre Costa del Este, el Corredor Sur y otros puntos de la capital. Como parte del cronograma de construcción, ENA anunció que entre el martes 22 y el sábado 25 de julio se realizarán trabajos de izaje de vigas, una etapa clave para el desarrollo del proyecto.

Autoridades del proyecto explicaron que las labores comenzarán con la instalación de vigas en ambos sentidos del Corredor Sur, tanto hacia Tocumen como hacia Paitilla. Indicaron que entre el 22 y el viernes se desarrollarán actividades de izaje de vigas en el sentido hacia Tocumen. El sábado se realizará el izaje correspondiente a la rampa de acceso al Corredor Sur con dirección a Paitilla, una operación que requerirá un procedimiento distinto al ejecutado durante las últimas semanas.

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Añadió que estos trabajos forman parte de una serie de intervenciones que se extenderán progresivamente hasta noviembre, cuando se prevé concluir esta fase de la obra. Debido a estas maniobras, ENA implementará cierres parciales y temporales en el Corredor Sur.

Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de julio, en el tramo marino con dirección a Tocumen, se cerrará un carril en el área donde se realizará el izaje de vigas, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., manteniendo dos carriles habilitados para la circulación.

Durante el momento del izaje será necesario efectuar un cierre total del tránsito en sentido hacia Tocumen, el cual no superará los 10 minutos. Por otra parte, el sábado 25 de julio, se realizará un cierre total del tramo marino en dirección a Paitilla, también entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Durante ese periodo, el flujo vehicular será desviado mediante un sistema de inversión de carriles. ENA recomendó a los conductores mantenerse atentos a los comunicados oficiales y respetar la señalización instalada en el área de trabajo.

Con información de Luis Alberto Jiménez