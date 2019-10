Relacionados Manifestantes y antimotines se enfrentan en los predios de la Asamblea

"No ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos, porque son gais? y por qué no dejan entrar al pueblo entero. No ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", indicó Salazar.

Grupos Universitarios, activista LGBTI y otras agrupaciones se manifestaron en los predios de la Asamblea en contra a la reformas constitucionales.

El diputado Salazar aseguró que la Asamblea le dijo “no al matrimonio gay” cuando aprobó en tercer debate de las reformas constitucionales.

Tras iniciada esta protesta, la Asamblea Nacional declaró un receso hasta las 10:00 a.m. del miércoles.