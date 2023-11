Policía reabre la vía en el puente sobre el río David, algunas personas fueron aprehendidas

Miembros de la Policía Nacional procedieron a abrir la calle en el puente sobre el río David, provincia de Chiriquí, además, se han dado algunas aprehensiones de personas que se mantenían en el lugar.

Se supone que la vía sería reabierta de forma voluntaria por los manifestantes a eso de las 5:00 am, pero al no cumplir con su palabra, la Policía procedió a sacarlos de las calles.

A esta hora se mantiene el tráfico abierto en el lugar.

Fueron más de 10 personas las conducidas por faltas administrativas, mientras que en el sitio hay gran cantidad de agentes de la Policía con el objetivo de garantizar el tránsito vehicular.

Un vocero de la Policía Nacional dijo que, estas personas estaban en 'actitud hostil' y 'consumiendo licor' por lo que se procedió a desalojarlos.

Aseguró que, por el momento solo este punto será desalojado.

Ayer, se había llegado a un acuerdo con los dirigentes magisteriales la apertura de la calle desde horas de la madrugada, hasta las 10:00 am de este miércoles, pero tras culminarse la protesta docente, algunas personas quedaron en el lugar obstaculizando el paso, y estas son las capturadas.

No obstante, aún quedan unos ocho puntos del oriente chiricano cerrado debido a las protestas que se dan en rechazo a la Ley de contrato minero, firmada el pasado 20 de octubre.

Pese qa que el 3 de noviembre, el presidente sancionó la Ley 407 de moratoria minera, y se está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia emita el fallo de 'inconstitucionalidad' o no, sobre las demandas presentadas, los manifestantes han dicho que hasta que no sea derogada la Ley 406 del contrato minero, no reabirán las calles,

Información de Demetrio Ábrego