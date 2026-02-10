Realizan demolición de kioscos frente al Instituto Oncológico; Minsa aclara

Ciudad de Panamá/Este martes se inició la demolición de comercios ubicados frente al Instituto Oncológico Nacional, que tenían orden de desalojo.

Los comerciantes, que tenían entre 25 y 30 años de estar frente al Instituto Oncológico vendiendo comida, fueron notificados de su desalojo y remoción; la medida les tomó por sorpresa, ya que señalan que no se les avisó con tiempo.

Los propietarios de los locales indicaron que sus papeles están al día y que cumplían con el pago de impuestos.

Se trata de cuatro locales dedicados a la venta de desayunos y almuerzos, que tenían orden de desalojo, y uno de los cuales este martes fue demolido por las autoridades locales.

Los propietarios señalan que la decisión se dio de la noche a la mañana; quienes también mostraron su preocupación fueron pacientes del oncológico, que aseguran compraban allí sus alimentos cada vez que tenían cita.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte del plan de ordenamiento, seguridad y recuperación de áreas públicas.

Minsa aclara

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró en un comunicado que “no ordenó la demolición de los quioscos ubicados en la servidumbre frente al Instituto Oncológico Nacional”.

Señalan que “en su momento, la Región Metropolitana de Salud, tras operativos de salud, detectó irregularidades sanitarias en varios de estos negocios, por lo que ordenó su cierre temporal, más no su demolición”.

En la Región Metropolitana de Salud reposan 8 expedientes que datan del 2025, los cuales, luego de las evaluaciones realizadas por el personal de Salud Pública, evidencian faltas y deficiencias, las cuales no permiten que los locales inspeccionados puedan contar con una constancia sanitaria.

En atención al punto anterior, se declaró mediante Resolución de la Región Metropolitana de Salud, la suspensión temporal de actividades del establecimiento comercial.

La medida de suspensión temporal fue notificada a los dueños de los establecimientos y se puede constatar la firma de enterado de los mismos en los expedientes de los locales.

Esta suspensión temporal estará condicionada a la mitigación y subsanación de las contravenciones a las normativas sanitarias vigentes.

El Minsa reiteró que no tiene la potestad legal de ordenar la demolición de ninguna estructura o local de interés sanitario.