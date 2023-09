Diputados atenderán a comisión que participa de la vigilia por el caso de supuesto abuso sexual contra estudiante

Una gran cantidad de personas llegaron a los predios de la Asamblea Nacional para participar de la vigilia para exigir que se agilicen los procesos penales en el caso de una menor de edad que participó de la Asamblea Juvenil, y que presuntamente, durante este período, fue abusada sexualmente.

Ante los reclamos de los ciudadanos que al unísono de ¡JUSTICIA! protestaban en las afueras de la Asamblea, solamente detenidos por las vallas que, ya parecen que forma parte del parlamento, porque a diario están allí instaladas durante las últimas semanas.

Un grupo de diputados salió a atender a los protestantes, y no fueron recibidos de la mejor forma, por lo que se acordó que se designe una comisión de 30 personas para que ingresen a la Asamblea y así ser atendidos.

En horas de la mañana, en el distrito de Arraiján y La Chorrera, cientos de estudiantes de diferentes centros educativos salieron a protestar por segundo día consecutivo.

La Asamblea Juvenil es un evento organizado por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral. El principal motivo de estas manifestaciones que se realizaron este martes 26 de septiembre, es brindar apoyo y soporte para que se haga justicia en este caso que involucra a varias instituciones del Estado.

La Sra. Gisselle Caballero, tía de la víctima, manifestó que, sino se hubiera dado a conocer el caso en redes sociales, las autoridades no le prestan atención a esta grave situación.

Sea lo que sea que haya ocurrido tienen que dar respuestas. Es inconcebible, que hasta alturas de la vida si nosotros no exponemos el caso en redes sociales no se nos hace caso a nuestro llamado, no se nos atiende" expresó.