Recapturan a cinco evadidos del Centro de Cumplimiento Aurelio Granados en David

Chiriquí/Cinco de los seis reclusos que se fugaron del Centro de Cumplimiento y Resocialización Aurelio Granados, en David, fueron recapturados en distintos operativos policiales en Chiriquí; uno de los evadidos, un adulto, sigue prófugo.

En un operativo de inteligencia y seguimiento, agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DJOTA), en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, lograron la recaptura de cinco de los seis internos que se habían fugado.

Según las autoridades, los detenidos fueron ubicados en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo Las Lomas, Loma Colorada, Altos del Río y el área de Los Abanicos, en Pedregal. Algunos de ellos fueron encontrados en viviendas de familiares.

Uno de los evadidos sigue prófugo

De los seis fugados, tres son menores de edad y dos son adultos que ya fueron recapturados. El sexto implicado, un mayor de edad, continúa prófugo. Las autoridades mantienen operativos activos para dar con su paradero.

“Estamos haciendo las diligencias correspondientes para lograr la captura de esta última persona”, informó un vocero de la Policía Nacional.

A disposición de las autoridades judiciales

Los cinco recapturados quedaron a órdenes del Ministerio Público y, en las próximas horas, serán presentados ante jueces de control de garantías para enfrentar cargos relacionados con la evasión.

Información de Demetrio Ábrego