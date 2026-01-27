Rectora del ITSE destaca la importancia de fortalecer la innovación docente

La rectora reafirmó el compromiso institucional del ITSE de seguir fortaleciendo su cuerpo docente mediante nuevas alianzas estratégicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el Foro OCDE “Educación de Calidad Mundial”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la gerente educativa rectora encargada del Instituto Técnico Superior Especializado, Suzanne Sáez, destacó que “la educación de clase mundial se construye fortaleciendo a los docentes y apostando por metodologías activas que transformen el aprendizaje”.

Durante su participación, la rectora subrayó la importancia de fortalecer la innovación educativa y el desarrollo de capacidades docentes como pilares esenciales para mejorar la empleabilidad y contribuir al crecimiento económico del país.

Con una planta académica de más de 250 docentes especializados, el ITSE mantiene como prioridad la actualización permanente de sus planes de estudio, la incorporación de metodologías ágiles y activas, y el fortalecimiento del rol docente como facilitador de experiencias de aprendizaje dinámicas, reales y significativas.

En el marco de esta visión, Sáez destacó la alianza estratégica con el Tec de Monterrey, institución líder en innovación educativa, con la cual el ITSE desarrolla un piloto de Aprendizaje Basado en Retos (ABR), actualmente en su segunda fase.

Gracias a esta colaboración, 74 académicos del ITSE fueron certificados en esta metodología que promueve el aprendizaje centrado en el estudiante y orientado a la resolución de problemas reales.

Desde septiembre, los docentes certificados han comenzado a implementar el ABR en las aulas, integrando retos propuestos por empresas que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos, desarrollar pensamiento crítico, habilidades comunicativas, toma de decisiones y competencias socioemocionales.

La rectora reafirmó el compromiso institucional del ITSE de seguir fortaleciendo su cuerpo docente mediante nuevas alianzas estratégicas, incluyendo la cooperación con organismos internacionales como la UNESCO, para consolidar un modelo educativo activo, innovador y alineado con las necesidades del país.

