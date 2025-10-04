Recuperan 37 novillos robados de distintos hierros en una finca de Darién

se presume que los animales formaban parte de una red dedicada al robo y tráfico de ganado.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de 37 novillos robados en una finca ubicada en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe, provincia de Darién, como parte de una operación contra el hurto y tráfico de ganado en la región.

El operativo fue ejecutado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en coordinación con el Ministerio Público, luego de una diligencia de allanamiento en la que se detectaron reses con distintos hierros, lo que refuerza la hipótesis de que fueron sustraídas de varias fincas en Darién y Panamá Este.

De acuerdo con el informe preliminar, se presume que los animales formaban parte de una red dedicada al robo y tráfico de ganado, que tendría como centro de operaciones el área fronteriza de Darién y parte del sector Este de la provincia de Panamá.

El Ministerio Público abrió de inmediato una investigación para identificar a los responsables y deslindar las posibles responsabilidades de los implicados en este delito.

Este caso refleja la preocupación de los ganaderos por el creciente problema del abigeato en Panamá, especialmente en zonas fronterizas, donde los productores han solicitado mayor presencia de las autoridades para proteger sus hatos.