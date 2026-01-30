Redoblan la seguridad en la Procuraduría por caso de las cabezas de plátano

Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se pronunció este viernes sobre el incidente registrado en la sede principal del Ministerio Público, donde un ciudadano dejó dos cabezas de plátano como acto de protesta, una acción que generó atención pública y el refuerzo de la seguridad en el lugar.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 29 de enero, cuando un hombre encapuchado descendió de un vehículo sin placa y colocó los objetos en la entrada de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la avenida Perú, acompañados de mensajes críticos sobre la aplicación de la justicia en Panamá.

Procurador: “No hay una investigación por este hecho”

Durante su rendición de cuentas, el procurador Luis Carlos Gómez aclaró que no existe una investigación abierta relacionada con esta protesta, al considerar que se trata de una manifestación ciudadana.

“El tema del incidente no tiene una investigación. Es simplemente el clamor de un ciudadano que presenta esto en las instalaciones de la Procuraduría, y eso está bien. La gente también debe manifestarse y expresar lo que siente”, afirmó Gómez.

El procurador Gómez subrayó que la institución debe entender que, en su labor, no todas las decisiones generan satisfacción en todos los sectores.

“En cada uno de los procesos siempre vamos a encontrar una persona que se siente satisfecha y otra que no”, agregó.

Seguridad reforzada

Tras el incidente, este viernes fue evidente el aumento de la seguridad en las afueras de la Procuraduría, con presencia reforzada de agentes y oficiales de la Policía Nacional, como medida preventiva.

Aunque la protesta no derivó en disturbios ni daños a la infraestructura, sí generó inquietud entre funcionarios y transeúntes que se encontraban en el área al momento del suceso.

Según el contenido de los mensajes dejados junto a las cabezas de plátano, la acción buscaba expresar la indignación ciudadana ante la desigualdad en la aplicación de la justicia. El texto señalaba que la corrupción “no solo está en las calles” y aclaraba que no se trataba de un ataque personal, sino de un señalamiento institucional.

El mensaje sostiene que, desde la percepción ciudadana, la ley no se aplica de la misma manera para todos, una crítica recurrente en el debate público nacional.