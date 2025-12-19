Se registra un accidente de tránsito en la vía Roberto F. Chiari hacia Arraiján

El hecho ocurrió en el carril invertido, a la salida de la vía Roberto F. Chiari, en dirección hacia el interior del país, lo que ha generado afectaciones en el flujo vehicular.

Arraiján, Panamá Oeste/Un accidente de tránsito entre un bus de pasajeros y un vehículo particular se registró la tarde de este viernes en la vía Roberto F. Chiari, en el distrito de Arraiján, en sentido hacia la autopista Arraiján–La Chorrera, según reportes preliminares.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, una mujer permanece atrapada dentro de uno de los vehículos, mientras se coordinan las labores de atención por parte de los organismos de emergencia. El hecho ocurrió en el carril invertido, a la salida de la vía Roberto F. Chiari, en dirección hacia el interior del país, lo que ha generado afectaciones en el flujo vehicular.

Autoridades del Departamento de Operaciones del Tránsito (DNOT) se encuentran en camino al lugar del accidente para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de rescate y verificación en el área.