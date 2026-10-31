Sismo de 5.9 sacude Panamá este sábado; no se reportan heridos o daños y Sinaproc mantiene monitoreo

Geociencias indica que, a pesar de la magnitud del sismo de este sábado, se considera una réplica debido a que es menor a la magnitud de temblor del pasado 9 de octubre de 7.5 grados.

Ciudad de Panamá/Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.9 sobresaltó a gran parte de la población panameña este sábado 31 de octubre. De acuerdo con el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), el evento ocurrió a las 10:50 a.m., con una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro localizado a 20 kilómetros al noreste de Tonosí, provincia de Los Santos.

Este fuerte temblor forma parte de la constante secuencia de réplicas derivadas del terremoto de 7.5 grados que sacudió al país el pasado 9 de octubre, una actividad que a la fecha ya supera las mil réplicas acumuladas. Preliminarmente, se manejó la magnitud de 6.1 antes de ser revisada por Geociencias.

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Llamado a la calma y explicaciones técnicas

Consultado por TVN Noticias, Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, hizo un llamado enfático a la ciudadanía a mantener la tranquilidad ante los constantes movimientos; asimismo, advirtió sobre la circulación de información falsa.

"Primero el llamado a la calma. Hay muchas cuentas falsas, alarmando y asustando a las personas. Estas réplicas son parte del proceso natural de reacomodo del sistema de falla. Cada cierto tiempo sí se da una de una magnitud un poco mayor, pero todas son menores al evento principal", detalló Luque.

Medidas de prevención

Por su parte, el Metro de Panamá informó en redes sociales sobre las medidas adoptadas de manera preventiva.

"Debido al sismo registrado hace unos minutos, se procede con la evacuación preventiva de usuarios en estaciones y trenes, siguiendo nuestros protocolos de seguridad. Agradecemos mantener la calma y seguir las indicaciones del personal del Metro. Una vez se restablezca la operación de las Líneas 1 y 2, estaremos informando oportunamente a través de nuestros canales oficiales", expresó el Metro de Panamá.

Una hora después, el Metro informó que las operaciones de la Línea 1 y 2 se reanudaban.

Sinaproc mantiene monitoreo

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en coordinación con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, mantiene un monitoreo constante y seguimiento a la actividad sísmica registrada hoy sábado, con una magnitud de 5.9.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas.

Recomendaciones a la población:

✅ Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC y del Instituto de Geociencias.

✅ Evitar compartir rumores, audios, imágenes o publicaciones cuya información no haya sido verificada.

✅ Estar preparados ante la posibilidad de nuevas réplicas.

✅ Revisar las condiciones de las viviendas y evitar ingresar a estructuras que presenten daños visibles.

✅ Identificar las zonas seguras y mantener despejadas las rutas de evacuación.

✅ Tener preparada la mochila de emergencia y revisar el plan familiar de respuesta.

✅ Durante un sismo, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer.

✅ Si se encuentra en una zona costera y percibe un sismo fuerte o prolongado, evacuar hacia terrenos elevados sin esperar una alerta oficial.