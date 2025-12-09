Representante de Bella Vista advierte aumento de robos cometidos por menores

Las autoridades anunciaron que se reunirán mañana para definir estrategias que permitan reducir estos casos y fortalecer la seguridad en la zona.

Ciudad de Panamá/Durante la sesión del Consejo Municipal, el representante de Bella Vista, César Kiamco, expresó su preocupación por el incremento de robos y hurtos registrados en el corregimiento, muchos de ellos cometidos por menores de edad.

Ante esta situación, las autoridades anunciaron que se reunirán mañana para definir estrategias que permitan reducir estos casos y fortalecer la seguridad en la zona.

🔗Te puede interesar: Presupuesto municipal 2026: Representante de Bella Vista cuestiona falta de discusión y distribución de fondos

“Bella Vista ha sufrido una serie de hurtos y robos, especialmente vinculados a menores. Le hemos hecho un llamado a la Policía Nacional, que ha atendido en primera instancia estos casos, y ahora ese llamado se extiende al Senniaf para que puedan ayudarnos con los procesos adecuadamente”, señaló Kiamco.

El representante reiteró la necesidad de una respuesta articulada entre instituciones para atender tanto la seguridad ciudadana como los factores sociales que inciden en estos hechos.