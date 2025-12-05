Presupuesto municipal 2026: Representante de Bella Vista cuestiona falta de discusión y distribución de fondos

El representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, quien votó en contra del documento, expuso sus razones y llamó a fortalecer la discusión y participación ciudadana. Kiamco destacó que, aunque el presupuesto contempla un incremento de 10.5 millones respecto al periodo anterior, persisten inconformidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente aprobación del presupuesto del Municipio de Panamá para la vigencia fiscal de 2026, por un monto de 242.3 millones de dólares, ha generado cuestionamientos sobre el proceso de deliberación utilizado y la distribución de los recursos.

El representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, quien votó en contra del documento, expuso sus razones y llamó a fortalecer la discusión y participación ciudadana. Kiamco destacó que, aunque el presupuesto contempla un incremento de 10.5 millones respecto al periodo anterior, persisten inconformidades.

“Se producen aumentos, pero hay lugares donde no. Por ejemplo, los fondos que se reciben de funcionamiento y de inversión directamente a las juntas comunales son los mismos que el periodo anterior y, donde ha habido incremento de la carga laboral, donde los materiales y los equipos cuestan más, seguimos teniendo los mismos fondos para esa operación básica”, afirmó.

Según el representante, el punto más delicado del proceso fue el limitado debate previo a la aprobación. La discusión se llevó a cabo en apenas dos sesiones, una de ellas sin profundizar en los detalles del presupuesto.

“Lo más importante es el tema del debate y la aprobación. Hay un tema de forma que es importante y las formas importan porque corto debate sin discusión a nivel de las comisiones, 16 minutos en la segunda reunión de la comisión, de los cuales 11 o 12 fueron utilizados para otra cosa y no el presupuesto. Luego entrar como un informe de comisión en una sesión protocolar, donde no hay oportunidad ni de discutirlo ni de explicar el voto”, reclamó.

De la cifra aprobada, $169.9 millones están destinados al funcionamiento de la sede municipal, mientras que $72.4 millones corresponden al programa de descentralización para obras comunitarias y participación ciudadana. La definición final de los proyectos y su distribución volverá a discutirse en el Consejo Municipal.

Proyectos para Bella Vista

Kiamco destacó proyectos de impacto que actualmente se ejecutan en el corregimiento, entre ellos:

Renovación de Calle 50 , enfocada en aceras, arborización y recuperación de espacios públicos.

, enfocada en aceras, arborización y recuperación de espacios públicos. Proyecto de rehabilitación urbana en Vía Brasil , orientado a mejorar la movilidad y el entorno.

, orientado a mejorar la movilidad y el entorno. Mejoras en accesibilidad peatonal entre la estación del Metro Iglesia del Carmen y la Universidad de Panamá, donde transitan unas 26,000 personas al día.

El representante subrayó que Bellavista es “el corazón de la ciudad”, triplicando su población con el flujo diario de visitantes y generando alrededor del 20% de los ingresos municipales. “Si Bella Vista recibe a esa gente, hay que brindarle espacios y recursos. Quien viene a invertir al país puede despertarse en Bella Vista”, señaló.

"Ahí viene una discusión que tiene que darse, porque los fondos de descentralización entran ahora a un proceso de discusión que vuelve a suceder en el Consejo municipal. La Alcaldía tiene unos proyectos que vienen andando, proyectos nuevos, proyectos que los representantes hemos sugerido que son adecuados para la ciudad, y ese momento de la discusión tiene que suceder", dijo.

Agregó que el corregimiento triplica todos los días su población, dado que al lugar acude tres veces más "de la gente que vive en Bella Vista y en Bella Vista los queremos recibir adecuadamente. Para eso necesitamos poder asignarle los fondos".

"Si Bellavista recibe a esa gente, que si en Bella Vista se genera el 20% del ingreso municipal, que si en Bella Vista se hospedan 6 de cada 10 camas premium que hay para la industria hotelera, tú tienes que brindarle espacios, recursos, para poder producir la cara bonita. Es una persona que viene a invertir a Panamá, no a la ciudad, pero a Panamá en el país; es probable que duerma en Bella Vista; donde se tiene que despertar es en un sitio que sea agradable, seguro, que pueda caminar y que tenga la confianza de su decisión de inversión en el país", manifestó.

Sobre la participación comunitaria, Kiamco explicó que se han realizado consultas públicas para asignar fondos menores de descentralización, con intervenciones específicas según las necesidades de los seis barrios principales del corregimiento. Destacó iniciativas como el Cangrejo Fest y acuerdos municipales derivados de propuestas vecinales.

Kiamco también informó sobre el encendido navideño en diversos puntos del corregimiento, incluyendo la actividad comunitaria programada para mañana en el Parque Andrés Bello, con jornada de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.