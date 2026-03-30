Representante de Juan Díaz preocupado por ataque armado en Ciudad Radial, pide mayor seguridad

El representante Bernal destacó que la comunidad ha luchado por mucho tiempo para rescatar estos espacios, y que estos actos violentos, incluso con rivalidades de banda, demuestran que "el crimen está evolucionando".

Ciudad de Panamá/David Bernal, representante del corregimiento de Juan Díaz, ha expresado su profunda preocupación y ha solicitado acciones concretas a las autoridades tras el reciente ataque armado ocurrido en Ciudad Radial, que dejó varias personas heridas y dos muertos, entre ellos un excandidato a representante, Jesús Alemán.

El incidente, que tuvo lugar en un espacio deportivo concurrido, ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de manifiesto la evolución del crimen en la zona.

Bernal lamentó profundamente el suceso, extendiendo su pésame a las familias de las víctimas y a toda la comunidad. Subrayó que los espacios deportivos y de convivencia sana son sagrados y no deberían ser escenario de este tipo de incidentes. "Han violentado algo que para nosotros es sagrado, que son los espacios deportivos, los espacios de convivencia sana", afirmó.

El representante Bernal destacó que la comunidad ha luchado por mucho tiempo para rescatar estos espacios, y que estos actos violentos, incluso con rivalidades de banda, demuestran que "el crimen está evolucionando y que ya no tiene frontera, que ya no tiene respeto hasta ciertas líneas". Ante esta situación, Bernal enfatizó la necesidad de que el Estado también evolucione en su respuesta.

Bernal hizo hincapié en que los espacios recreativos no deben ser clausurados, sino fortalecidos para evitar que grupos delictivos se camuflen y penetren en ellos. Condenó enérgicamente la violencia, especialmente en parques, iglesias, canchas deportivas y cualquier espacio recreativo, que deben ser "impolutos".

El representante anunció que presentará formalmente una propuesta al Ministerio de Seguridad para fortalecer la inteligencia local en las comunidades y trabajar de la mano para garantizar que los espacios deportivos no generen miedo y que las actividades puedan continuar con una mayor presencia policial.

Con información de Nicanor Alvarado