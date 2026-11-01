Rescatan en el Caribe panameño a tres costarricenses desaparecidos desde el 19 de octubre

Las autoridades también iniciaron los trámites y protocolos correspondientes para facilitar su retorno a Costa Rica.

Tres ciudadanos costarricenses que permanecían desaparecidos desde el pasado 19 de octubre fueron rescatados sanos y salvos en aguas del Caribe panameño, luego de quedar a la deriva debido a desperfectos mecánicos en la embarcación en la que viajaban.

El rescate fue realizado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con la colaboración de residentes de la comunidad de Ogobsucun, en la comarca Guna Yala, quienes participaron en las labores para poner a salvo a los extranjeros.

Los sobrevivientes, de 37, 25 y 20 años, habían sido reportados como desaparecidos en Costa Rica, lo que generó preocupación por su paradero. De acuerdo con la información proporcionada, la embarcación presentó fallas mecánicas que impidieron continuar la navegación, dejándolos a la deriva en el mar Caribe.

Tras ser localizados, los tres hombres fueron trasladados a un puerto seguro y posteriormente a un centro de salud, donde recibieron atención médica. Las autoridades también iniciaron los trámites y protocolos correspondientes para facilitar su retorno a Costa Rica.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias exactas en las que la embarcación sufrió los desperfectos mecánicos ni el tiempo que los ocupantes permanecieron a la deriva.

La desaparición de estos tres pescadores costarricenses también motivó un operativo de búsqueda con la participación de autoridades de Costa Rica, Panamá y apoyo aéreo de Estados Unidos. De acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, las labores incluyeron patrullajes marítimos y análisis de las corrientes y los vientos para determinar hacia dónde pudo desplazarse una embarcación sin propulsión.