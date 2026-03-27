Residentes de Guadalupe, en La Chorrera, cierran la Interamericana y emplazan al Idaan por falta de agua

Los manifestantes denunciaron que llevan más de un mes sin el suministro regular del servicio, situación que impacta a sectores como Loma Virgen de Guadalupe, Caño Atlántico, Karina, La Cañada, Panorama y otras calles, donde más de 2 mil personas se ven afectadas.

La Chorrera, Panamá Oeste/La falta de agua potable llevó este viernes a residentes del corregimiento de Guadalupe, en La Chorrera, Panamá Oeste, a cerrar la vía Panamericana a la altura de La Espiga, como medida de presión ante la prolongada crisis que afecta a la comunidad.

Los manifestantes denunciaron que llevan más de un mes sin el suministro regular del servicio, situación que impacta a sectores como Loma Virgen de Guadalupe, Caño Atlántico, Karina, La Cañada, Panorama y otras calles, donde más de 2 mil personas se ven afectadas.

Giselle Vega, una de las residentes, explicó que han dado un plazo a las autoridades para resolver la situación. “Se comprometió a que en el transcurso de los días se va a comunicar con la empresa que va a facilitar la pieza. Le hemos dado un plazo hasta el día lunes para que resuelva el problema, ya que son muchos días, un mes sin agua y solo una vez nos han enviado carro cisterna. Esperamos nos den respuesta porque los compañeros están dispuestos a tomar medidas más drásticas”, advirtió.

Por su parte, el director regional del Idaan en La Chorrera, Neftalí Bonilla, informó que la interrupción del servicio se debe a una avería en una estación de rebombeo. “Se dio una incidencia en una estación de rebombeo que llamamos Maquelda, un equipo que no es tan comercial, y estamos haciendo las gestiones posibles para que nos llegue y sea instalado”, indicó.

Según datos del Idaan, la pieza dañada tiene un costo superior a los 5 mil dólares y el problema se originó entre hace 13 y 15 días, lo que ha dificultado una pronta solución.

Mientras se concreta la reparación, la entidad anunció que reforzará el suministro mediante carros cisterna y que aumentará la frecuencia de estos operativos para mitigar el impacto en la población.

No obstante, los moradores cuestionan la respuesta institucional y señalan que, pese a la falta del servicio, continúan recibiendo sus facturas de agua de manera puntual, lo que incrementa el malestar en la comunidad.

El cierre de la vía refleja el nivel de frustración de los residentes, quienes advierten que, de no obtener soluciones en el corto plazo, intensificarán sus acciones de protesta.

Con información de Yiniva Caballero.