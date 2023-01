La respuesta de Carrizo a Martín Torrijos: 'El torrijismo se vive no se habla'

Ciudad de Panamá/ “El torrijismo se vive no se habla y eso es lo que ha hecho el presidente Laurentino Cortizo en esta administración. No se no lo he leído completo, pero no sé.” dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo mostrando poca importancia a lo señalado por el expresidente Martín Torrijos previo al inicio del Directorio Nacional que desarrolla el Partido Revolucionario Democrático, este domingo 22 de enero.

Cabe recordar que el expresidente Torrijos, envió un mensaje a sus copartidarios, en donde entre otros asuntos cuestionó el proceder que ha tenido el colectivo en los últimos tiempos.

Según Carrizo el estilo de Gobierno del presidente “es estar en contacto permanente con la gente, es un patrullaje domestico que no termina 123 giras de trabajo comunitario más de 540 actividades”.

En cuanto a posibles alianzas para 2024, Carrizo indicó que todo es posible y nada se puede descartar.

Con información de Meredith Serracín