Retiran 67 armas de fuego y más de 8 mil municiones en jornada de canje en San Miguelito

La próxima jornada del programa está prevista para el 29 de octubre en Cuatro Altos, provincia de Colón, mientras que el 20 de noviembre se realizará otra edición en Chiriquí.

Ciudad de Panamá/Un total de 67 armas de fuego, 8,627 municiones y 313 explosivos fueron retirados de circulación durante la sexta jornada del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicamentos”, realizada en la Gran Estación de San Miguelito.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), en coordinación con la Gobernación de Panamá y la Policía Nacional, como parte del Plan Firmeza.

Entre el armamento entregado figuran 17 armas largas, entre ellas siete escopetas, cuatro rifles, tres rifles de pellet y tres fusiles, además de una subametralladora. También se recibieron 49 armas cortas, distribuidas en 23 revólveres, 21 pistolas, cuatro armas de pellet y una réplica.

La jornada también permitió recolectar 72 proveedores, siete accesorios, 199 detonadores, 25 bengalas, 41 granadas lacrimógenas y 48 cápsulas CS, que serán sometidos a los procedimientos correspondientes para garantizar su eliminación.

Con esta sexta jornada, las autoridades acumulan cerca de 500 armas de fuego y casi 40 mil municiones recuperadas durante el año, como resultado de la participación ciudadana en esta iniciativa de prevención.

El director institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Juan Herrera, explicó que el programa funciona bajo un protocolo seguro y confidencial. Las personas entregan sus armas voluntariamente y, tras una evaluación técnica, reciben bonos canjeables por alimentos y medicamentos.

Herrera destacó que no se solicitan nombres ni información sobre la procedencia del armamento, con el propósito de garantizar la reserva del proceso y facilitar la participación de quienes desean contribuir a reducir los riesgos asociados a la tenencia de armas.

Las armas entregadas son inhabilitadas inmediatamente en presencia de la persona que las lleva y, posteriormente, pasan por un proceso de destrucción definitiva para evitar que regresen al mercado ilegal.

La próxima jornada del programa está prevista para el 29 de octubre en Cuatro Altos, provincia de Colón, mientras que el 20 de noviembre se realizará otra edición en Chiriquí.