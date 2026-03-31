Robos en el mar dejan pérdidas de hasta $16 mil a pescadores panameños; piden mayor vigilancia

El incidente ocurrió entre las zonas de Isla Taboga e Isla Pacheca, donde una embarcación fue interceptada por delincuentes que sustrajeron dos motores fuera de borda, de 60 y 90 caballos de fuerza, además de combustible y otros equipos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sector de la pesca artesanal en Panamá ha encendido las alarmas ante el aumento de robos en altamar, tras registrarse un nuevo caso hace apenas dos días en aguas del Pacífico.

El incidente ocurrió entre las zonas de Isla Taboga e Isla Pacheca, donde una embarcación fue interceptada por delincuentes que sustrajeron dos motores fuera de borda, de 60 y 90 caballos de fuerza, además de combustible y otros equipos.

De acuerdo con Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pesca Artesanal, los tripulantes no resultaron heridos, aunque fueron amenazados con armas de fuego durante el asalto.

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Las pérdidas por este hecho superan los 15 mil dólares, considerando el valor de los motores y el combustible sustraído. Sin embargo, Morales advirtió que este no es un caso aislado.

Según explicó, en lo que va del año se han reportado al menos tres incidentes similares en el área de Puerto Panamá, además de otros casos en distintos puntos del litoral. En uno de ellos, un pescador fue agredido con un arma de fuego en la cabeza en el distrito de Chame. Explicó que los robos suelen ocurrir durante la noche y abarcan una amplia franja costera que va desde Darién hasta Chame, lo que, según el sector, evidencia la expansión del problema.

Ante esta situación, los pescadores han reiterado su llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia marítima, señalando que, pese al endurecimiento de las penas, los delitos continúan. El dirigente también cuestionó la falta de presencia operativa en las zonas afectadas, lo que, manifiesta, facilita la actuación de grupos delictivos.

Con información de Nicanor Alvarado