¿Por qué sale agua azul del grifo en varias residencias de Vacamonte? El Idaan explica la razón

Tras denuncias de residentes en Vacamonte, Idaan aclaró las causas de este fenómeno en las tuberías y detalló las recomendaciones para el consumo seguro.

Arraiján, Panamá Oeste/Los cortes en el suministro de agua potable suelen generar contratiempos, pero para los residentes de la comunidad de El Tecal, en Vacamonte de Arraiján, el restablecimiento del servicio trajo una sorpresa poco común: agua con una intensa tonalidad azul saliendo directamente de los grifos de sus viviendas.

Ante la preocupación generada en la población, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aclaró que este fenómeno no proviene de las plantas potabilizadoras ni de la red principal de distribución, sino que está directamente relacionado con un problema en las instalaciones internas de los hogares.

Según explicó Eduardo De Gracia, director regional del Idaan, la causa principal radica en el uso de pastillas colorantes para inodoros combinado con fallas mecánicas en los tanques sanitarios. Cuando se interrumpe el servicio de agua, se produce un efecto de succión o condición de vacío dentro de la red de tuberías domiciliarias. Si los componentes internos del inodoro no están en óptimas condiciones, el agua acumulada en el tanque con el desinfectante azul o morado es absorbida e ingresa a las tuberías de la vivienda.

Este problema no solo afecta al hogar donde está la falla, señala el Idaan, ya que al regresar la presión, el líquido teñido puede desplazarse por la red cercana y salir por los grifos o fregadores de casas vecinas, incluso si en esas residencias no utilizan este tipo de productos químicos.

Para solucionar esta situación y garantizar la calidad del agua antes de consumirla, IDAAN recomienda a la población abrir los grifos del fregador o lavamanos y dejar correr el agua por unos minutos hasta que recupere su transparencia total. Asimismo, aconsejan revisar el estado de las válvulas de los sanitarios para evitar que este fenómeno vuelva a repetirse tras una interrupción del suministro.