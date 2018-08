Piden se reactive la externalización de cirugías cardiovasculares que están en mora en la Caja de Seguro Social (CSS). El hospital no tiene suficientes insumos y no hay camas disponibles para los cuidados intensivos.

Fue el propio presidente Juan Carlos Varela, quien confirmó que no se estaban realizando cirugías cardíacas en la entidad.

"En este momento no se están dando cirugías cardiovasculares ni en la Caja ni tenemos contratos vigentes con el sector privado. Si hoy un paciente asegurado necesita una cirugía, el único mecanismo es la partida del Presidente. Y eso no puede ser así porque la partida es limitada. Si llega un caso, de inmediato me toca aprobarlo", comentó el mandatario a los medios de comunicación.

El ministro de Salud, Miguel Mayo, sugirió en reunión sostenida con la Junta Directiva de la CSS que se realicen estas operaciones en los hospitales privados con personal médico de la entidad, como se viene haciendo cada vez que se satura la sala en el Complejo.

"El cuello de botella real en las cirugías cardiovasculares son las camas de intensivo que estos pacientes requieren en su postoperatorio inmediato", consideró el ministro Mayo. "Siempre las requieren por muy bien que hayan salido las cirugías".

"Seguimos haciendo las cirugías cardiovasculares que son de urgencia dentro de la Caja de Seguro Social. Pero, para tener un programa electivo constante, todavía nos faltan adquirir más insumos", expresó el encargado del programa de Cirugías de la CSS, Edgardo Saavedra, a TVN Noticias.

Saavedra confirmó además que se estará activando "un nuevo programa de 200 cirugías más, que sumarían 400 finalmente, para las cirugías cardiovasculares en los cuatro hospitales en los que ya hemos tenido experiencias muy positivas".

TVN Noticias tuvo acceso a una circular emitida este viernes a todo el personal del Complejo Hospitalario. El director médico Luis M. Filós anuncia medidas temporales en atención a la conocida crisis por el desabastecimiento.

Se suspenden las hospitalizaciones electivas en los servicios clínicos y quirúrgicos, excepto las neoplasias. También señalan que solo continuarán programando las cirugías ambulatorias, con mínima probabilidad de quedar hospitalizado.

No retener pacientes estables, y que los servicios de laboratorio clínico, radiología, farmacia y patología deberán darle respuesta prioritaria en la atención de los pacientes hospitalizados.