Colapso de la CSS conlleva a una reestructuración

La compleja situación que se vive en esta entidad de salud es palpable por quienes requieren de una atención médica, lo cual, genera cuestionamientos por los problemas administrativos y financieros que se agudiza con los años.

Tribaldos, quien también fue miembro de la junta directiva de la CSS cuestiona la falta de medicamentos e insumos, lo cual demuestra una “ineficiencia administrativa”, cuando se ha dicho que hubo un superávit cerca a los $150 millones en el Programa de Enfermedad y Maternidad, lo cual es injustificable.

El expresidente de la Cciap considera que si un médico o personal que labora en esta entidad no funciona entonces debe ser destituido, pero la ley les brinda demasiada protección. “No afectemos al asegurado que está pagando por adelantado por un servicio que no puede recibir”.

“La institución ya colapsó y se necesita hacer una nueva reestructuración enfocada en el asegurado”, dijo el experto.

La realidad para Tribaldos, es que la CSS debe ser tan independiente como lo es el Canal de Panamá, pero “no lo permiten”.

Actualmente hay 33 mil empleados en la CSS, y todos los gobiernos han ido incrementando el personal pero se contratan personas que no son aptas para los puestos y la situación no mejora, aseveró Tribaldos. “Necesitamos personal con conocimiento en la atención de las personas. No podemos seguir utilizando la CSS para nombramientos políticos”.

El principal problema es la “deficiencia en la atención de la salud”, lo que demuestra que la CSS “está secuestrada e incluso, he escuchado a miembros de la junta directiva que hay hasta una mafia”.

Otro de los problemas son los sistemas de recaudación, donde se sabía que se tenían que hacer reformas a largo plazo porque la mujer vive 24 años más al momento de su jubilación, mientras que los hombres viven unos 15 años, mientras que en otros países se ha aumentado la edad de jubilación y aquí lo bajamos, porque si no se hacen los ajustes se quiebra.

“A los jóvenes les va a tocar una jubilación menor y pagando más cuotas”, expresó Tribaldos.

Según proyecciones para el año 2025 estaremos sin reserva en el flujo de caja, por lo que es necesario conocer cómo se enfrentará la crisis que enfrenta la entidad de salud más importante en el país.