OMS recomienda reforzar campañas de vacunación ante resurgimiento del sarampión

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el resurgimiento del sarampión en cuatro países de Europa en los que la enfermedad ya no existía.

La OMS ha pedido a los países reforzar las campañas contra el sarampión porque la reaparición de este virus se debe a una mala o nula vacunación.

Yadira de Moltó, de Epidemióloga del Minsa, indicó que en algunas situaciones las personas no quieren vacunar a sus hijos, por alguna recomendación mal entendida.

La funcionaria explicó que si la vacuna no se aplicó de niño y cuando es adulto se está en contacto con el virus “le va dar sarampión. A mayor edad, el riesgo será mayor”.

Panamá lleva años libre de sarampión. La última vez que se presentó esta enfermedad fue en el 2011 con cuatro casos importados pero que no generaron contagios.

El programa de inmunización ampliada en Panamá coloca esta vacuna a los niños y adultos. Y aconsejan a los viajeros colocarse un refuerzo.

Itzel Hewit, coordinadora de vacunas del Minsa, afirma que esta vacuna debe ser aplicada a los 12 meses del niño y refuerzo a los 18 meses.

Hewit invitó que todo el que no tenga evidencia que este vacunado, puede acercarse a solicitar las inyecciones de sarampión y rubiola para adultos.

Según la OMS, en el 2017 se registraron 110 mil defunciones por sarampión, principalmente en niños menores de 5 años.

Corren mayor riesgo de sufrir de sarampión y sus complicaciones los niños pequeños no vacunados y las mujeres embarazadas sin vacuna. Puede infectarse cualquier persona que no esté vacunada y no haya sufrido la enfermedad.