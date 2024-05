Día Internacional del Té: ¿Segunda bebida más consumida después del agua?

Es la bebida más consumida del mundo, después del agua, por lo menos así lo sustenta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Se trata del té, que este martes 21 de mayo, celebra su día internacional.

Aunque se desconoce el lugar exacto, se cree que empezó a cultivarse al noreste de la India, el norte de Myanmar y el suroeste de China.

De acuerdo con la Unesco, hay constancia de su consumo en China, hace al menos 5000 años.

Su elaboración también representa una fuente esencial de sustento para millones de familias en el mundo y constituye un medio de subsistencia importante para familias pobres en varios países menos adelantados.

Se estima también que el té puede aportar beneficios para la salud y el bienestar. En la cultura de muchas sociedades esta bebida juega un papel importante.

Según Unesco, la Asamblea General decidió designar el 21 de mayo como el Día Internacional del Té, “poniendo como relieve la petición del Grupo Intergubernamental sobre el Té, de que se realicen mayores esfuerzos para ampliar la demanda, en particular en los países productores de té, donde el consumo per cápita es relativamente bajo y apoyando los esfuerzos por abordar la disminución del consumo per cápita en los países importadores tradicionales”.

A través de este día se promueven y fomentan las medidas dirigidas a realizar actividades que favorezcan la producción y el consumo sostenible de té, para crear conciencia sobre su importancia en la lucha contra la pobreza y el hambre.

Beneficios

Múltiples son los beneficios que se le atribuyen al té, entre ellos: combate el sobrepeso, es bueno para la piel, el cabello, desintoxica, limpia, es aliado contra el envejecimiento, tiene efectos desinflamatorios y previene el cáncer.

Además, tomar té despierta los sentidos y estimula la mente, sin olvidar que forma parte de una cultura milenaria que mezcla el buen gusto, la tradición y el refinamiento.