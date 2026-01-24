La sandía calobreña vuelve a ser protagonista en su feria anual

La Feria de la Sandía de Calobre, que cumple 18 años, continúa la noche de este sábado y el domingo.

Calobre, Veraguas/Con el simbólico corte de la sandía fue inaugurada la Feria de la Sandía de Calobre, un evento que resalta la producción comunitaria y el esfuerzo de los agricultores locales, quienes año tras año impulsan esta actividad como vitrina de la agricultura del distrito.

Productores de la región aprovecharon la apertura de la feria para iniciar la zafra, poniendo a disposición del público las reconocidas sandías calobreñas, conocidas a nivel nacional por su dulzura y sabor.

“Hoy comenzamos la cosecha y, al mismo tiempo, aportamos a la feria de la iglesia. Siempre nos toman en cuenta como productores y aquí tenemos nuestras sandías para todas las personas que visitan la feria”, expresó uno de los agricultores participantes.

Los productores señalaron que la producción este año ha sido retadora, debido a las condiciones climáticas adversas, aunque mantienen expectativas positivas con el inicio de la cosecha. También indicaron que, además de la sandía, se ofrecen otros productos agrícolas como guineo, mandarina, ñampi, toronja, guandú y diversos rubros, todos cultivados en la zona, aunque enfrentan escasez de mano de obra para la cosecha.

Los visitantes destacaron la calidad del producto, describiendo la sandía como “dulcita, cremosa y suave”, y resaltaron los precios accesibles que se ofrecen durante la feria. Muchos de ellos acudieron por primera vez y recomendaron la experiencia al público en general.

La Feria de la Sandía de Calobre, que cumple 18 años, continúa la noche de este sábado y el domingo, con una agenda que incluye folclor, tradiciones y exposición de la producción agrícola local, consolidándose como una de las actividades comunitarias más representativas de la región.

Con información de Ney Abdiel Castillo