Saus Fest Food 2026: El festival que consagra al saus como rey de la gastronomía panameña

el festival se perfila como una cita obligatoria en el calendario de eventos gastronómicos en Panamá.

El emblemático centro turístico Mi Pueblito se convirtió este domingo en el epicentro del sabor con la celebración de la segunda versión del "Saus Fest Food". El evento, que reunió a más de 25 emprendedores, buscó resaltar, preservar y proyectar internacionalmente uno de los platillos más queridos de la gastronomía afro-panameña: el saus.

Para entender el éxito del festival, es necesario contextualizar esta joya culinaria. El saus (derivado del inglés souse) es un plato tradicional de la cultura afroantillana en Panamá. Consiste fundamentalmente en patitas de puerco cocidas y marinadas en una mezcla de vinagre, limón, cebolla, pepino, ají chombo y culantro. Es un plato que se sirve frío y que equilibra perfectamente el picante con la acidez, siendo un elemento infaltable en las celebraciones populares del país.

Una vitrina para el emprendimiento local

El comunicador y organizador del evento, Franklin Robinson, destacó que el objetivo principal es darle al saus el protagonismo que merece en la mesa local y extranjera. "El saus de Panamá sabe a cultura. Queremos resaltar, guardar, preservar y también exportar este legado", señaló Robinson, celebrando la gran acogida de las familias panameñas que llenaron el recinto.

La oferta gastronómica sorprendió por su variedad. Mientras que los asistentes tradicionales buscaban el clásico saus de patita, la innovación se hizo presente con propuestas disruptivas:

Saus Mixto: Una combinación de rabo y patita de puerco, favorita de quienes viajaron desde Panamá Oeste.

Una combinación de rabo y patita de puerco, favorita de quienes viajaron desde Panamá Oeste. Saus de Chicharrón: Una innovación traída desde la provincia de Colón , que consiste en chicharrón crujiente bañado en un chimichurri especial a base de hierbas y vinagre.

Una innovación traída desde la provincia de , que consiste en chicharrón crujiente bañado en un chimichurri especial a base de hierbas y vinagre. Variedad de proteínas: Emprendedores como "La Barbie de San Miguelito" ofrecieron versiones de pollo y rabito, demostrando la versatilidad de la receta.

Un domingo de cultura y familia

El Saus Fest Food no solo fue una experiencia para el paladar. El ambiente estuvo impregnado de cultura afro-panameña con la presencia de diablos, congos y música en vivo, creando un entorno familiar donde la tradición se transmitió a las nuevas generaciones.

Con el éxito de esta segunda edición, el festival se perfila como una cita obligatoria en el calendario de eventos gastronómicos en Panamá, prometiendo volver el próximo año con más sabor, innovación y orgullo por nuestras raíces.

**Con información de Jorge Quirós**