Semana Santa en el Casco Antiguo: Inician las prácticas para cargar las pesadas andas

TVN tendrá cobertura especial EN VIVO desde el Casco Antiguo iniciando con la procesión del Viernes de Dolores el próximo 27 de marzo.

El fervor religioso se siente con fuerza en el corazón de la capital. La Iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el histórico Casco Antiguo, ha dado inicio a las rigurosas jornadas de preparación para los cargadores de andas (costaleros) que participarán en las procesiones de la Semana Santa 2026.

El desafío de un anda monumental

Este año, la celebración cobra una relevancia especial. Ricardo Gago, representante de la Asociación de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, explicó que se están realizando pruebas con una estructura de dimensiones inéditas para la zona. "Es la primera vez que esta anda saldrá a las calles del Casco Antiguo; es sumamente ancha y larga, y requiere el esfuerzo coordinado de 74 costaleros, entre hombres y mujeres", señaló Gago.

Las prácticas no son solo un acto de devoción, sino una necesidad técnica y física. Durante los ensayos, se evalúa la resistencia, la altura y la capacidad de carga de los voluntarios. Según los organizadores, la precisión es vital para evitar incidentes en las estrechas calles de San Felipe, dado el peso masivo de la imagen de Jesús Crucificado.

Se buscan voluntarios para vivir la Pasión

A pesar del entusiasmo inicial, la organización ha hecho un llamado urgente a la comunidad: todavía hacen falta cargadores. La invitación está abierta para quienes deseen vivir una experiencia de fe, penitencia y agradecimiento por favores concedidos.

"Lo que se siente al cargar a Jesús es una cosa increíble; invito a todos a caminar con devoción y penitencia", expresó Gago, subrayando que cada cargador lleva consigo una historia personal de gratitud hacia Dios.

Cobertura especial de Semana Santa

La agenda religiosa en el Casco Antiguo es uno de los principales atractivos del turismo religioso en Panamá. Este año, la programación iniciará formalmente con la Procesión del Viernes de Dolores.

Fecha: Viernes 27 de marzo.

Viernes 27 de marzo. Hora: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Transmisión: Cobertura especial en vivo de TVN desde el Casco Antiguo para llevar la solemnidad de esta tradición a todos los hogares panameños.

El evento no solo resalta la riqueza arquitectónica de los templos coloniales, sino que preserva el patrimonio inmaterial de una nación que se prepara para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.