Semana Santa: Más de 80 mil vehículos se movilizaron hacia el interior; Sinaproc ha atendido 12 rescates

Provincia de Herrera./Las autoridades rindieron un informe desde el Centro de Operaciones de Santa María, en la provincia de Herrera, donde ofrecieron un primer balance sobre el movimiento vehicular y las acciones de seguridad durante los días de Semana Santa.

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que este año se han desplazado hacia el interior del país aproximadamente 80 mil vehículos, lo que representa un aumento de entre 12 mil y 15 mil en comparación con el año 2025.

En cuanto a la inversión de carriles, Brea indicó que ya han retornado cerca de 30 mil vehículos. Para este sábado y domingo se espera un flujo de al menos 50 mil personas de regreso hacia la ciudad de Panamá.

“A partir de mañana a las nueve de la mañana, dependiendo de la cantidad de vehículos que se hayan trasladado durante el día de hoy hasta las ocho de la noche —que es el último corte—, evaluaremos si se extiende el operativo, ya sea desde San Carlos, Coronado o Sajalices”, explicó.

Asimismo, destacó que las autoridades han dirigido sus esfuerzos a la supervisión y fiscalización del transporte público de pasajeros en terminales y otros puntos, en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, mediante operativos para el manejo del flujo vehicular.

Por su parte, Omar Smith Gallardo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que durante estos días se han realizado 12 rescates, incluyendo el de un extranjero en el área de Panamá Oeste. Además, señaló que se mantiene vigilancia en balnearios, playas y ríos.

Gallardo indicó que, hasta el momento, no se han reportado incidentes con el personal de montaña que permanece en zonas como el volcán Barú. Sin embargo, ante las lluvias pronosticadas, recomendó a quienes practican senderismo utilizar ropa adecuada e impermeable.

Finalmente, recordó que se mantiene activa una alerta por mar de fondo en el Pacífico, reportada a lo largo de la costa. Por ello, exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente al visitar playas. “Si consume alcohol, evite ingresar al agua, ya que esto reduce su capacidad de reacción y pone en riesgo su vida y la de otros”, advirtió.

Con información de Eduardo Javier Vega.