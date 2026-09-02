Moradores de La Gloria piden culminar proyecto de electrificación tras varios años de espera

Los residentes explican que la obra tendría entre un 70% y 80% de avance , pero aún no ha sido terminada, por lo que la comunidad continúa esperando contar con el servicio de energía eléctrica.

Changuinola, Bocas del Toro/Moradores del corregimiento de La Gloria, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, solicitan a las autoridades retomar y culminar el proyecto de electrificación rural que, según aseguran, permanece inconcluso desde 2017.

Los residentes explican que la obra tendría entre un 70% y 80% de avance, pero aún no ha sido terminada, por lo que la comunidad continúa esperando contar con el servicio de energía eléctrica.

Bartolomé Ábrego, de la Junta Comunal de La Gloria, destacó la importancia de completar el proyecto debido a las instalaciones y servicios con los que cuenta el corregimiento.

Según Ábrego, La Gloria tiene ocho centros educativos y un centro de salud, infraestructura que requiere del suministro eléctrico para poder brindar atención adecuada a la población.

“Si no tenemos luz aquí, no se atienden nuestros pacientes”, manifestó.

Los residentes también expresaron su preocupación por el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de las gestiones para llevar electricidad a la comunidad.

“Desde el año 2017 nosotros estamos llevando a cabo el tendido eléctrico. Hemos con ansia solicitado”, señaló Alberto Ábrego, morador del sector.

Por su parte, Eugenia Herrera pidió que se retomen los trabajos y se concluya la obra que, según los residentes, quedó con un avance aproximado del 70%.

Los moradores hacen un llamado a las autoridades para que se dé seguimiento al proyecto y se complete la infraestructura pendiente, con el objetivo de que las familias de La Gloria finalmente puedan contar con el servicio de energía eléctrica.

La comunidad sostiene que la culminación de la obra es necesaria no solo para mejorar la calidad de vida de los residentes, sino también para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de salud y educación existentes en el corregimiento.

Con información de Luis Alberto Palacios