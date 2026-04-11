Siete heridos deja un accidente entre un bus y un camión en la vía hacia Chepo
Los casos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, mientras que los pacientes con lesiones leves fueron llevados al Hospital Regional de Chepo.
Chepo, Panamá/Un accidente de tránsito entre un bus de la ruta Chepo–Panamá y un camión de reparto dejó siete personas heridas: una de ellas atrapada dentro del vehículo.
Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes indicaron que el hecho se registró a las 9:30 a.m. en el entronque hacia Chepo. Personal de emergencia de Tanara y San Martín acudió al lugar y utilizó herramientas hidráulicas para liberar al conductor, quien había quedado atrapado entre la estructura del vehículo.
El rescate se completó a las 9:50 a. m., según informaron las autoridades. El teniente coronel Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este-Darién, explicó que se emplearon equipos de expansión y corte para lograr la liberación del afectado.
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Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos: los casos de mayor gravedad al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, mientras que los pacientes con lesiones leves fueron llevados al Hospital Regional de Chepo.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, sobre todo bajo condiciones de lluvia, reduciendo la velocidad, manteniendo la distancia y evitando maniobras bruscas.